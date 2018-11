Actualidade

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) aliou-se às comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago criando para o efeito a edição limitada de uma cerveja que evoca o achamento das ilhas.

Numa altura em que o principal produto comercializado pela ECM faz 50 anos de existência no mercado regional, a Coral, a empresa decidiu associar-se às comemorações dos 600 anos do achamento do arquipélago criando uma edição especial da cerveja.

"Acho que é uma data que deve ser comemorada e, dentro dessas comemorações, fizemos uma cerveja. Uma cerveja que é melhor no sentido de que é puro malte", disse à Lusa o presidente do conselho de administração, Miguel de Sousa.