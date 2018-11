Actualidade

A história da bióloga marinha portuguesa Ana Pêgo, que se tornou ativista contra os plásticos nos oceanos, serviu de inspiração para o livro ilustrado "Plasticus Maritimus, uma espécie invasora", a editar este mês pela Planeta Tangerina.

Coescrito pela própria Ana Pêgo com a autora Isabel Minhós Martins e ilustrado por Bernardo P. Carvalho, "Plasticus Maritimus, uma espécie invasora" é um livro informativo sobre meio ambiente e um guia de exploração, para os leitores que queiram também ser mais ativos na defesa da natureza.

"Se há um problema que nos preocupa, se conseguimos ver com clareza como esse problema pode ser consequências graves, então faz sentido acreditar e arregaçar as mangas", escrevem as autoras nas primeiras páginas.