Actualidade

O terceiro aniversário da Rádio Miúdos vai ser comemorado na próxima quinta-feira, no Auditório da Caixa Agrícola do Bombarral, perto dos novos estúdios, que serão inaugurados em paralelo, pelos "miúdos" da rádio, "protagonistas" do projeto.

Uma rádio "feita por miúdos para miúdos", que procura dar voz às crianças, proporcionando-lhes a "oportunidade de poderem crescer na cidadania". É desta forma que Verónica Milagres encara o projeto que criou em 2015, e do qual é diretora.

A Rádio Miúdos comemora três anos a 20 de novembro, dia em que se assinala também a publicação da Declaração Universal dos Direitos da Criança. As comemorações começam no Auditório da Caixa Agrícola do Bombarral, às 18:30, e prossegue nos novos estúdios da rádio, que têm mais espaço e condições do que os anteriores, segundo o coordenador de produção, João Pedro Costa, que admite, contudo, que "em Lisboa seria mais fácil" trabalhar.