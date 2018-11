Óbito/Loureiro dos Santos

O ministro da Defesa lamentou hoje a morte do general Loureiro dos Santos, considerando-o "um grande chefe militar e um exemplo ético para todos".

Na sua conta na rede social Twitter, João Gomes Cravinho escreveu que o general Loureiro dos Santos foi uma "figura de referência ímpar no pensamento militar em Portugal" e que "foi fundamental para a transição das Forças Armadas no regime democrático".

"Recebi com pesar a notícia do falecimento do General Loureiro dos Santos", acrescenta o ministro da Defesa.