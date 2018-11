Actualidade

O compositor britânico Harrison Birtwistle, que esteve no Porto para participar no Fórum do Futuro, explicou, em entrevista à Lusa, que a criatividade surge como "uma trégua com as ideias", o que altera o resultado final.

"Não posso sentar-me à mesa e pensar 'esta manhã, vou ser original'. Não dá. Tem-se uma ideia, e és um sortudo se conseguires ter uma trégua com essa ideia, é a sua natureza. Esse lado é instintivo", afirma, em entrevista à Lusa, na Casa da Música, no Porto.

As ideias provêm "do instinto", considera o antigo clarinetista, que cresceu "no seio de uma família de classe trabalhadora" na qual sentiu "estar a ser encaminhado para ser músico numa orquestra".