Óbito/Loureiro dos Santos

O presidente do PSD, Rui Rio, lamentou hoje a morte de Loureiro dos Santos, considerando-o uma "pessoa de grande valor intelectual", com uma visão estratégica sobre as relações externas e as questões militares.

"O general Loureiro dos Santos habituou-nos a todos a olhar para ele como uma pessoa de grande valor intelectual, seja nas relações externas, seja particularmente nas questões militares", afirmou Rui Rio, que falava aos jornalistas após uma reunião do Conselho Estratégico Nacional do PSD, em Coimbra.

José Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército, morreu hoje, em Lisboa, aos 82 anos, vítima de doença, disse à agência Lusa fonte da família.