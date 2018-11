Liga das Nações

José Fonte foi o jogador escolhido para render o castigado Pepe e fazer dupla no centro da defesa com Rúben Dias, na equipa titular que Portugal vai apresentar hoje frente à Itália, na Liga das Nações de futebol.

Em San Siro, na cidade de Milão, o 'onze' inicial escolhido pelo selecionador Fernando Santos foi o esperado, tendo em conta as pistas deixadas nos treinos, com Fonte e Dias à frente do guarda-redes Rui Patrício, e com João Cancelo na direita e Mário Rui na esquerda.

Rúben Neves, William Carvalho e Pizzi, tal como aconteceu no último jogo oficial na Polónia (3-2), voltam a ser os escolhidos para o meio campo, enquanto Bruma e Bernardo Silva serão os alas, no apoio ao ponta de lança André Silva.