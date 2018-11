Actualidade

Ana Catarina Nogueira tornou-se hoje a primeira portuguesa a atingir uma final de um torneio do World Padel Tour, no decorrer do Challenger Arroyo de la Encomienda, em Espanha.

Nas meias-finais, Ana Catarina Nogueira e a argentina Delfina Brea bateram a dupla formada pela também argentina Catalina Tenorio e pela espanhola Beatriz González, primeiras cabeças de série, por 4-6, 6-4 e 6-3.

Na final, agendada para domingo, vão enfrentar outra dupla hispano-argentina, composta por Carolina Navarro e Cecilia Reiter.