O realizador brasileiro Walter Salles admitiu hoje, em Lisboa, que pensou "retomar a ideia" de "Central do Brasil", filme com 20 anos, no qual, por detrás da busca de uma criança pelo pai, "havia uma busca por um país".

Walter Salles, que vem "de um país onde é muito mais fácil fazer documentário do que ficção", esteve hoje à tarde à conversa com o público, no cinema Nimas, em Lisboa, depois da exibição de uma cópia restaurada de "Central do Brasil", filme que lhe valeu um Urso de Ouro no festival de cinema de Berlim, em 1998, e um urso de prata à protagonista, a atriz Fernanda Montenegro.

"Para quem acompanha a realidade brasileira, não há país que mude tanto em dois dias e tão pouco em dois anos, quanto o nosso. O que faz com que a todo o momento se sinta que existe um tema ali que tem que ser coberto. Agora, por exemplo, tenho uma série de coisas que gostaria de fazer", partilhou.