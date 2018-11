Actualidade

Leonor Bessa e Tomás Silva venceram hoje pela primeira vez o Solverde Campeonato Nacional PGA, dotado de 13 mil euros em prémios monetários, que decorreu no traçado do Oporto Golf Club (Par 71), em Espinho.

Na competição masculina, o profissional do Club de Golf do Estoril concluiu as três voltas ao campo com 201 pancadas (67+65+69) para embolsar o prémio de dois mil euros destinado ao campeão nacional e deixar o algarvio Ricardo Santos (70+67+67) a três pancadas de distância, no segundo lugar isolado.

"Tivemos a ajuda do tempo e o campo estava fantástico, mas não foi só o meu resultado, houve muitos abaixo do Par", afirmou Tomás Silva, que totalizou 12 pancadas abaixo do Par.