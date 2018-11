Actualidade

O sérvio Novak Djokovic ficou hoje mais perto de 'fechar com chave de ouro' a época, ao bater nas meias-finais das ATP Finals de ténis o sul-africano Kevin Anderson, em dois 'sets', com duplo 6-2.

Em Londres, o sexto do 'ranking' mundial não fez 'sombra' ao líder da hierarquia, já seguro de fechar o ano no topo da lista. 'Djoko' procurará no domingo o sexto sucesso em Masters, o que igualará os números do suíço Roger Federer.

Federer também chegou às meias-finais em Londres - o tenista suíço, de 37 anos, jogou contra um talentoso adversário 16 anos mais novo, o alemão Alexander Zverev -, mas perdeu em dois equilibrados 'sets', com 7-5 e 7-6 (7-5).