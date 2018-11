Actualidade

A explosão de uma bomba numa estrada na província de Logar, no leste do Afeganistão, matou dois altos responsáveis locais, informaram as autoridades afegãs.

O porta-voz do chefe de polícia provincial, Shah Poor Ahmadzai, disse que o responsável distrital em exercício e o diretor de inteligência regional de Baraki Barak foram mortos em resultado numa explosão no sábado, quando estes se dirigiam para a sede do distrito.

O grupo extremista islâmico Talibã reivindicou o ataque.