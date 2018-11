Portugal/Angola

O saldo das trocas comerciais com Angola foi pela primeira vez este ano favorável ao país africano em agosto, mês em que as vendas angolanas a Portugal superaram as compras em 50,6 milhões de euros.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística pedidos pela Lusa, este foi o único mês do ano em que o saldo da balança comercial não foi favorável a Portugal, já que em todos os meses até setembro houve sempre um excedente das vendas nacionais a Angola.

"Foram as importações dos bens inseridos no capítulo 27 (Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais) que contribuíram para o saldo negativo", confirmou o INE à Lusa, quanto questionado sobre o que explica o saldo negativo para Portugal pela primeira e única vez este ano.