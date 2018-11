Actualidade

O fadista Francisco Salvação Barreto, que apresenta o seu disco de estreia, "Horas da Vida", na próxima semana, em Lisboa, disse à Lusa que o fado tradicional é a sua 'praia', reflexo do seu quotidiano e da vida.

Referindo-se ao CD, constituído por 13 temas, maioritariamente poemas inéditos e fados tradicionais, Francisco Salvação Barreto disse, em entrevista à Lusa, que preferiu "sempre a intenção à perfeição".

O CD é apresentado na terça-feira, às 19:00, no Jardim de Inverno do Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa, abrindo a programação celebrativa do 20.º aniversário do Museu do Fado, que chancela o CD.