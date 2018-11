Actualidade

A longa-metragem "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", de João Salaviza e Renée Nader Messora, foi premiada nos festivais de cinema de Mar del Plata, na Argentina, e Rio de Janeiro, no Brasil.

Segundo um comunicado da produtora Karõ Filmes, o filme foi distinguido, na noite de sábado, com o Prémio Especial do Júri no Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, considerado o mais importante festival da América do Sul, depois de, dias antes, ter sido duplamente premiado no Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro (Melhor Realização e Melhor Fotografia).

"Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", que teve estreia na última edição do festival de Cannes, já foi exibido em mais de trinta festivais internacionais e recebeu nove prémios.