Actualidade

O Governo angolano reconheceu que em 1977, por ocasião do alegado golpe de Estado de 27 de maio, registou-se um "cortejo de atentados aos Direitos Humanos", considerando-o "um dos mais relevantes" da história do país.

Naquele período, foram presos e mortos milhares de opositores à linha maioritária do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), mas nunca, até agora, o regime reconheceu a importância do caso.

O "draft" da "Estratégia do Executivo de Médio Prazo para os Direitos Humanos 2018/2022", elaborado pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a que a agência Lusa teve hoje acesso, aborda o momento na evolução histórica do país.