Actualidade

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) terminou hoje a sua convenção nacional a pedir "um reforço" em próximas eleições, e deu sinal de não querer entrar num eventual Governo, porque não vai "andar atrás de um Ministério".

O "reforço no PEV" é para "ter mais influência e o país ganhou" com os Verdes mais fortes nos últimos anos, afirmou a deputada e dirigente do partido, no discurso de encerramento da convenção, em Lisboa, perante os convidados do PS, PCP e BE, partidos que também apoiam, desde 2015, o Governo minoritário dos socialistas.

"Queremos continuar libertos dos grandes interesses económicos", afirmou Heloísa Apolónia, depois de garantir que o partido "não anda atrás de um Ministério".