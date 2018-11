Actualidade

O Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que o país não pode continuar a "alimentar a ditadura cubana", cinco dias depois de Havana ter decidido o regresso de profissionais do programa "Mais Médicos".

"Não podemos continuar a aceitar escravos cubanos no Brasil e não podemos alimentar a ditadura cubana", disse aos jornalistas Jair Bolsonaro, à margem de uma visita a uma competição de jiu-jitsu, hoje, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

O Presidente eleito, citado pela France-Presse, vincou que o país não quer ser cúmplice de "condições de trabalho que são como escravidão" e considerou o assunto como "uma questão humanitária".