Actualidade

O Presidente timorense defendeu hoje mais esforço conjunto da sociedade civil e do Governo para implementar medidas que ajudem a reduzir o desemprego, incluindo através do apoio à inovação e empreendedorismo, para reduzir a emigração de jovens.

"Hoje vemos que milhares de jovens deixam o país. Apesar do seu contributo inestimável para o desenvolvimento com o dinheiro que enviam às suas famílias em Timor-Leste, esta situação obriga-nos a reconhecer que estamos perante um grande problema: o problema do desemprego", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo.

"Este problema afeta significativamente a maioria da nossa população, constituída por jovens com idade até aos 35 anos", recordou.