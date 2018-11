Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas no Haiti, na sequência de manifestações contra a corrupção e a impunidade no domingo, informou hoje a polícia haitiana.

O último balanço, não oficial e divulgado nos meios de comunicação social locais, apontava para dois mortos e vários feridos.

Milhares de haitianos marcharam no domingo, em várias cidades, exigindo transparência no caso Petrocaribe e a renúncia do Presidente, Jovenel Moise.