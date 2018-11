Actualidade

Numa aldeia africana onde são várias as necessidades básicas, um simples galinheiro pode ser o início de uma vida melhor para as famílias.

É precisamente em Makongeni, no sul do Quénia, que a organização não-governamental (ONG) finlandesa Home Street Home mostra que as pequenas coisas podem fazer uma grande diferença.

Criada pela finlandesa Viola Wallenius, em 2014, com o objetivo de construir um centro de acolhimento para crianças, aquela ONG tem em curso múltiplos projetos de ajuda ao desenvolvimento com o apoio de quatro voluntários estrangeiros e sete locais.