Actualidade

Os talibãs indicaram hoje que uma delegação rebelde esteve reunida, na semana passada, com representantes norte-americanos no Qatar, para debater uma solução pacífica para a guerra no Afeganistão.

"Uma delegação de alto nível do [movimento extremista] Estado Islâmico reuniu-se com uma delegação de alto nível dos Estados Unidos no Qatar, entre 14 e 16 de novembro, onde foi discutida uma solução pacífica para a guerra afegã", indicou o porta-voz rebelde Zabihullah Mujahid, em comunicado.

O responsável descreveu a reunião como um "diálogo inicial", que não resultou "em qualquer acordo".