Portugal/Angola

O Presidente angolano, João Lourenço, visita Portugal na quinta-feira após um ano e meio de tensão diplomática entre os dois países, provocada por um processo de corrupção, que está na reta final em Lisboa e "em análise" em Luanda.

O processo Operação Fizz tem na base as acusações de corrupção e branqueamento de capitais e tem três arguidos em Portugal e um em Angola, o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente.

Logo após a dedução da acusação, em fevereiro de 2017, as autoridades angolanas cancelaram uma visita programada para o mesmo mês da ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, no início de perturbações no relacionamento entre as diplomacias dos dois países, a que o chefe do Governo português, António Costa, classificou como "irritante", numa alusão ao processo contra Vicente.