Actualidade

Os comandantes de polícias fora de serviço que mataram três jovens a tiro numa festa, na madrugada de domingo num bairro em Díli, têm que responder pelo caso, declarou hoje o ministro da tutela.

"A lei e os regulamentos são muito claros. O último foi um despacho emitido em 2016 em que expressamente se exige que ninguém que não esteja em serviço saia com as armas", disse à Lusa o ministro interino do Interior e Segurança e ministro da Defesa, Filomeno Paixão.

"Neste caso os quatro estavam fora de serviço e levavam armas. Eu, pessoalmente, digo que os comandantes têm que responder", afirmou.