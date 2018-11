Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu hoje, em Bruxelas, o que classificou como "um rol de incorreções" relativamente à atuação do antigo cônsul em São Paulo, e atual chefe de gabinete do ministro da Defesa, Paulo Lourenço.

Questionado sobre a investigação do Ministério Público ao antigo cônsul em São Paulo, noticiada no domingo pelo jornal Correio da Manhã, Augusto Santos Silva começou por salientar que desconhece "em absoluto seja o que for sobre inquéritos judiciais em curso", apontando que aquilo que pode dizer, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, é que Paulo Lourenço desempenhou as suas funções de cônsul "com brilho", não foi alvo de qualquer processo disciplinar, não geriu qualquer conta bancária do consulado, nem tão pouco tratou de vistos 'gold'.

