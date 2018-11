Actualidade

O presidente do Conselho de Escolas considera que a autonomia e a flexibilização dos critérios de avaliação fazem com que se torne redutor dar mais destaque às escolas que alegadamente inflacionam as notas dos alunos.

"Há escolas que têm critérios que consideram mais elementos na avaliação dos alunos, valorizando o que o aluno faz todos os dias, e outras que valorizam mais o desempenho em testes. Com tantos professores a avaliar, tão diferentes e em tão diferentes regiões não podemos ter um guião", disse à Lusa o presidente do Conselho das Escolas, José Eduardo Lemos de Sousa.

O responsável comentava o relatório da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, hoje divulgado pelo jornal Público, que diz que os estabelecimentos fazem "vista grossa" aos critérios de avaliação que eles próprios definem para poderem atribuir classificações mais elevadas aos alunos.