Actualidade

As mortes provocadas pela malária em todo o mundo voltaram a diminuir em 2017, mas a redução de casos que se registava desde o início da década "estagnou", anunciou a Organização Mundial de Saúde (OMS), num relatório divulgado hoje.

Segundo a OMS, mais de 90% dos casos e das vítimas mortais estão no continente africano e a maioria são crianças, o mesmo padrão de estudos anuais anteriores.

"Ninguém deveria morrer de malária", uma doença que pode ser evitada e tratada, mas a luta "está a estagnar, colocando em risco anos de trabalho, investimento e sucesso na redução" do número de pessoas afetadas, refere o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, no relatório anual sobre a situação da malária no mundo.