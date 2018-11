Actualidade

O advogado angolano Miguel Francisco, "Michel", sobrevivente do 27 de maio de 1977, disse hoje que o Estado deve admitir que a repressão foi uma "barbaridade" e não apenas "excessos", como admitiu no fim de semana o ministro da Justiça.

Em declarações hoje à agência Lusa, em Luanda, o autor do livro "Reflexão: Racismo como cerne da Tragédia do 27 de Maio" referiu que este reconhecimento, por parte do Governo angolano, deveria já ter surgido há muito tempo.

Agora, "este pronunciamento do Ministério da Justiça, na pessoa do ministro" é "bom, é de louvar, mas a expressão que eles utilizam é que não é correta", afirmou o advogado.