Os órfãos da repressão à alegada tentativa de golpe de Estado em Angola em 27 de maio de 1977 reiteraram hoje o pedido ao Presidente angolano de restituição dos restos mortais e elaboração de uma lista de desaparecidos.

A propósito da visita de Estado a Portugal, de quinta-feira a sábado, do Presidente angolano, João Lourenço, os órfãos voltaram a pedir em carta aberta "a realização de exames de ADN às ossadas das vítimas e a sua restituição às famílias para que lhes possam dar sepultura digna".

Os 24 signatários pedem ainda a constituição de uma lista com os desaparecidos, a criação em Luanda de um memorial de homenagem às vítimas e a emissão de certidões de óbito e respetiva entrega às famílias "em conformidade com a declaração do bureau político do Movimento Popular de Libertação de Angola", datada de 26 de maio de 2002.