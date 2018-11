Actualidade

O diretor para África do Instituto Real de Relações Internacionais britânico (Chatham House) defendeu hoje que as reformas políticas em Angola lançadas pelo Presidente de Angola resultou de uma necessidade económica de compensar a descida das receitas petrolíferas.

"A crise económica não deu alternativa a João Lourenço que não fosse reformar", disse Alex Vines, durante a sua intervenção na conferência 'Angola: Que mudança?', organizado pela UCCLA e pelo Clube de Lisboa, que decorre hoje em Lisboa, na qual defendeu que "estabilizar a economia e ganhar o controlo total do MPLA eram as principais prioridades do primeiro ano de mandato do Presidente".

João Lourenço "sabia que uma mudança gradual e reformas lentas era uma coisa que não podia acontecer por causa das dificuldades económicas" que o país atravessa, entre as quais, salientou o investigador britânico, a diminuição da produção de petróleo, que "já está mais ou menos hipotecado" no âmbito dos empréstimos pagos em hidrocarbonetos.