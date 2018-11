Actualidade

As comemorações do bicentenário do Museu do Prado, em Madrid, abriram hoje oficialmente com a inauguração de uma exposição sobre a sua história, pelo rei de Espanha, que definiu a instituição como "um projeto de memória e de futuro".

A exposição "Museu do Prado 1819-2019 - Um lugar de memoria", comissariada por Javier Portús, foi inaugurada esta manhã, e propõe uma viagem cronológica pela história do museu, no dia em que completa 199 anos, com 168 obras, acompanhadas por reproduções fotográficas, cartazes, livros, gráficos, mapas e instalações audiovisuais.

No seu discurso, o rei de Espanha, Felipe VI, definiu o Prado como "um projeto de memória e de futuro", que valoriza "a herança cultural dos espanhóis", mantendo, também, uma dimensão universal.