Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, penalizada essencialmente pelas empresas do setor tecnológico, com a Apple a ceder 2,6%.

Às 14:50 (hora de Lisboa), o Dow Jones recuava 0,34% para 25.327,65 pontos e o Nasdaq perdia 0,91% para 7.181,94 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,32% para 2.727,49 pontos.