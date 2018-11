Brexit

O secretário de Estado das Finanças disse hoje, em Bruxelas, esperar que haja acordo para uma saída ordenada do Reino Unido da UE, mas admitiu que o risco de "não acordo" existe, pelo que o Governo está a preparar-se.

"O Ministério das Finanças e o Governo português, em geral - não só o Ministério das Finanças --, têm estado a acompanhar a questão do Brexit e, portanto, temos estado envolvidos em todo o trabalho que tem sido feito ao nível do Governo sobre as questões da contingência", para "que os portugueses possam estar tranquilos", disse Ricardo Mourinho Félix.

O secretário de Estado das Finanças, que falava à saída de uma reunião do Eurogrupo, sublinhou que todos estão a trabalhar no sentido de fechar "uma solução para o Brexit que seja cooperativa, e que portanto não seja necessário ativar quaisquer planos de contingência", mas confirmou que estes estão em marcha, a nível nacional e europeu.