Actualidade

O arquiteto e artista Didier Fiúza Faustino recebeu o prémio de arquitetura da Academia de Belas Artes Pierre Cardin, que todos os anos distingue os talentos dos jovens artistas que atuam em França em diferentes áreas.

"Fiquei 'super' surpreendido. Não estava a contar com a academia de Belas Artes. Vem dos mestres das artes, que refletem sobre as disciplinas e foi uma surpresa completa", afirmou Didier Fiúza Faustino, arquieteto de ascendência portuguesa, em declarações à Lusa.

O luso-descendente tem trabalhado em projetos de arquitetura e instalações de arte em França, Portugal e outros pontos do Mundo, ligando as suas obras à intervenção social e a problemáticas como as migrações.