Actualidade

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) previu hoje que a greve geral, na terça-feira, terá uma "adesão muito forte", e considerou que a última proposta do Governo sobre a revisão do Estatuto é "insuficiente".

Manuel Soares falava aos jornalistas no Palácio da Justiça, em Lisboa,onde a direção da ASJP reuniu-se com dezenas de magistrados judiciais para refletir e dar mais informações sobre a maratona de 21 dias de greves que se inicia na terça-feira, com uma paralisação geral que abrange todos os tribunais do país e envolve, à partida, cerca de 2.300 profissionais.

O dirigente da ASJP afirmou que os juízes estão "determinados" a fazer greve, mas permanecem "disponíveis para falar" com o Ministério da Justiça (MJ), que tem ainda algumas horas para apresentar uma contraproposta que vá ao encontro das pretensões desta classe profissional.