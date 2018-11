Actualidade

Um projeto de investigação a ser desenvolvido na Universidade de Coimbra pretende aumentar a vida útil das baterias usadas nos veículos elétricos, através do controlo da sua temperatura.

O projeto, realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), é um dos 15 projetos contemplados com uma das Bolsas de Ignição do INOV C 2020, uma iniciativa suportada por fundos comunitários que pretende apoiar ideias de negócio na região Centro.

Segundo um dos investigadores do projeto, Edson Freitas, as baterias, gerando energia através de reações químicas, trabalham melhor a uma determinada temperatura, sendo que em condições térmicas muito baixas ou muito altas "a bateria acaba por se estragar".