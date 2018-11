Actualidade

A estreia de uma nova criação de Tiago Rodrigues, baseada num texto de August Strindberg, é um dos destaques da programação do Teatro Nacional D. Maria II para os últimos meses da Temporada 2018/2019, foi hoje divulgado.

Antecipando-se à época festiva, o Teatro Nacional D. Maria II revelou a sua programação para o período entre janeiro e julho de 2019, uma temporada que conta com nomes como Aldina Duarte, Bruno Nogueira, Isabel Abreu, Ivana Müller, Martim Pedroso, Miguel Loureiro e Tiago Guedes.

"Um outro fim para a Menina Júlia" é a nova criação de Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro D. Maria II, na qual imagina um futuro diferente para as três personagens do texto "Menina Júlia", de August Strindberg, que vai estar na Sala Estúdio, de 01 a 24 de março, em estreia.