E-toupeira

O advogado da Benfica SAD João Medeiros reforçou hoje que a entidade não teve "nenhum" envolvimento no caso e-toupeira, no final das audições no tribunal de Domingos Soares de Oliveira e Ricardo Gaioso, responsáveis da SAD 'encarnada'.

João Medeiros disse aos jornalistas que "correu de forma satisfatória" o primeiro dia em sede de produção de prova da Benfica SAD na instrução, e que o administrador Domingos Soares de Oliveira e o vogal Ricardo Gaioso deram informações "detalhadas e esclarecedoras" a todas as questões que lhes foram colocadas nesta sessão no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa.

"Foi dentro do que estávamos à espera", comentou o advogado, realçando que os dois responsáveis da Benfica SAD foram os escolhidos para serem ouvidos pela juíza de instrução criminal Ana Peres, porque têm sido os dois que têm acompanhado este dossiê desde o início.