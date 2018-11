Acidente/Borba

O aluimento de terras numa estrada do concelho de Borba, que arrastou para dentro de uma pedreira uma retroescavadora e duas viaturas, provocou vítimas mortais, em número ainda desconhecido, disse hoje o presidente da Câmara Municipal.

"Lamentavelmente e tragicamente há mortos. Quantos? Não podemos dizer", disse António Anselmo, em declarações à agência Lusa, sublinhando que aguarda informações por parte das autoridades sobre o número de vítimas mortais.

Assumindo que se trata de um "dia triste" para o concelho de Borba, no distrito de Évora, António Anselmo afirmou que espera que sejam apuradas as causas do aluimento de terras, num troço da Estrada Nacional (EN) 255.