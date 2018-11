Actualidade

A escultura "Água para Alberto", do artista espanhol Fernando Casás, figura a partir de hoje, em Santo Tirso, numa homenagem ao escultor Alberto Carneiro, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

"Água para Alberto" é composta por "cinco esculturas graníticas que surgem diretamente do solo em representação de troncos fósseis, em que todos os elementos comunicam entre si e se conjugam com o clima e os jogos de luz e sombras", jogando com a representação de elementos da natureza, numa evocação da obra do escultor português.

Localizada na Praça Camilo Castelo Branco, "Água para Alberto" passa a ser a 55.ª obra que compõe o Museu Internacional de Escultura Contemporânea (MIEC) ao ar livre, refere a nota de imprensa da câmara de Santo Tirso.