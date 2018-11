Actualidade

A Associação Nacional dos Transportes Portugueses (ANTP) vai voltar a reunir-se com o Governo na terça-feira para debater os problemas do setor e garantiu avançar com formas de luta na ausência de respostas do executivo.

"A partir de [terça-feira] temos que dar resposta tanto a estes empresários como a outros que querem estar no setor e continuar a trabalhar pelo futuro deles e dos filhos", disse o presidente da ANTP, Márcio Lopes, aos jornalistas, em Lisboa, depois de uma reunião no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

De acordo com o responsável, ao contrário do que estava agendado, ausente da reunião esteve o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins.