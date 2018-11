Actualidade

O escritor franco-americano Jonathan Littell, autor de "As Benevolentes", romance vencedor, em 2006, do Prémio Goncourt e do Grande Prémio do Romance da Academia Francesa, protagoniza, no sábado, uma conversa com o público em Lisboa.

Littell, de 51 anos, é um dos membros do júri do Lisbon & Sintra Film Festival, que se prolonga até domingo, e participa numa conversa com o público, no Cinema Monumental, em Lisboa, no sábado, às 18:00, sobre o documentário de sua autoria, "Wrong Elements", anunciaram hoje as Publicações D. Quixote, que em 2007 editaram "As Benevolentes".

O documentário "Wrong Elements" foi apresentado em 2016, no Festival de Cannes, em França, e aborda a temática das crianças que foram usadas como soldados no Uganda.