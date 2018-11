Actualidade

O empréstimo obrigacionista da SAD do Sporting já conta com 11,5 milhões de euros (ME) de subscrições, faltando 3,5 ME para a emissão, cujo prazo termina na quinta-feira, afirmou hoje o administrador da SAD 'leonina' Francisco Salgado Zenha.

"Neste momento temos subscritos pouco mais de 11,5 milhões de euros, estamos a 3,5 milhões do valor mínimo para conseguirmos emitir. Houve um arranque muito lento, mas, desde sexta-feira para hoje, quase conseguimos duplicar o número de subscritores", explicou Francisco Salgado Zenha, em entrevista ao canal televisivo do clube.

Segundo o administrador da SAD e vice-presidente do Sporting para a área financeira, as subscrições durante o dia de hoje ascenderam a 2,4 ME, realçando que "a este ritmo, o valor mínimo seria atingido em um ou dois dias".