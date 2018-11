Actualidade

A Estação Espacial Internacional, o maior laboratório científico 'extraterrestre', começou a ser construída em órbita há 20 anos, quando foi lançado o primeiro módulo da estrutura, de onde se vê o nascer do Sol 16 vezes por dia.

A construção 'peça-a-peça' da estação, que tem o tamanho de um campo de futebol e está a cerca de 400 quilómetros de altitude, iniciou-se em 20 de novembro de 1998, com o envio do módulo de armazenamento de energia, e ficou concluída em 2010, quando foi instalado um observatório, a 'maior janela' para o espaço de onde é possível observar a Terra e outros corpos celestes, acoplamentos das naves e manobras de reparação no exterior.

Desde novembro de 2000 que a estação (ISS, na sigla em inglês) tem sido continuamente 'habitada'. Astronautas e cosmonautas de 18 países já estiveram na ISS, incluindo o espanhol Pedro Duque, atual ministro da Ciência e Inovação de Espanha, o norte-americano Scott Kelly, que detém o recorde de dias de permanência na estação durante uma missão (342 dias), e o brasileiro Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil.