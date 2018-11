Actualidade

A ativista vietnamita Huynh Thuc Vy vai ser julgada na quinta-feira por insultar a bandeira nacional num protesto, arriscando até três anos de prisão, informou hoje a organização não-governamental Human Rights Watch (HRW).

Em comunicado, a HRW apelou às autoridades vietnamitas para retirarem as acusações contra a ativista, que será julgada sob o artigo 276 do Código Penal num tribunal de Buon Ho, no sul da província de Dak Lak.

Na véspera do Dia Nacional do Vietname, em setembro de 2017, Huynh manchou a bandeira vietnamita com tinta branca para protestar contra o Governo e publicou uma foto na rede social Facebook, com uma mensagem em que pedia o respeito pelos direitos humanos.