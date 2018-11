Actualidade

O Presidente chinês, Xi Jinping, inicia hoje a sua primeira visita às Filipinas, que mantém um tratado de Defesa com os Estados Unidos, cuja influência na região tem sido disputada por Pequim através de assistência e infraestruturas.

Xi Jinping percorreu uma passadeira vermelha ao chegar a Manila, a última paragem de um périplo por três nações asiáticas, onde se tem comprometido a financiar a construção de infraestruturas e defendido o livre comércio, parte de uma disputa por influência com Washington.

O líder chinês aterrou no aeroporto de Manila procedente do Brunei, onde na segunda-feira realizou uma visita de Estado, depois de ter participado, no fim de semana, na cimeira anual do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na Papua Nova Guiné.