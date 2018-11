Actualidade

A associação ambientalista Greenpeace pediu hoje ao Governo chinês que avance com políticas de avaliação e prevenção do rápido degelo dos glaciares na região, alertando para as graves consequências deste fenómeno.

No relatório "Os glaciares da China e o impacto das alterações climáticas", a organização não-governamental adverte que um quinto dos glaciares no país já desapareceu por completo.

Estas massas de gelo, que fornecem água a cerca de 1.800 milhões de pessoas, estão a "derreter rapidamente", pelo que o executivo de Pequim deverá "melhorar as avaliações de risco a longo prazo e o planeamento das estratégias face ao aumento da temperatura global".