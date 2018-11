Portugal/Angola

O presidente do PS elogia a reorientação política em curso em Angola e considera que a visita a Portugal do chefe de Estado angolano, João Lourenço, constitui um marco histórico ao assinalar uma "retoma de cumplicidade".

Estas posições sobre a visita de Estado do Presidente da República Popular de Angola a Portugal, que se realizará entre quinta-feira e sábado, foram transmitidas à agência Lusa por Carlos César, numa declaração em que também salienta a importância das relações luso-angolanas no que concerne à prioridade atribuída por Bruxelas à cooperação entre a União Europeia e o continente africano.

"Esta visita do Presidente João Lourenço, que sucede a um período de reaproximação em função do trabalho desenvolvido nos últimos meses por ambos os governos, constitui um marco histórico muito relevante nas relações entre Angola e Portugal. Assinala a retoma de uma cumplicidade que não pode deixar de existir entre dois países que partilharam a sua História e que têm uma obrigação muito grande no plano da relação euro-africana", sustenta o presidente do PS.