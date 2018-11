Portugal/Angola

O PSD olha "com grande otimismo" para o futuro das relações entre Portugal e Angola e considera que a visita de João Lourenço traduzirá a "importância estrutural" desta cooperação, que quer pautada pelos "princípios do respeito e bem comum".

"É uma visita que traduz a importância estrutural da relação entre os dois países e que surge na sequência de um processo que já teve visitas do dr. Rui Rio e do dr. António Costa a Angola", afirmou Tiago Moreira de Sá, presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD.

Em declarações à Lusa, a propósito da visita de Estado que o Presidente angolano, João Lourenço, fará a Portugal entre quinta-feira e sábado, o investigador e professor universitário da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa salientou que as relações "políticas, económicas e sentimentais" entre os dois países "são muito fortes", e são "reforçadas pela grande comunidade portuguesa em Angola e de angolanos em Portugal".