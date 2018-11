Portugal/Angola

O BE manifestou hoje abertura "para reavaliar a posição" em relação à forma como é vivida a democracia em Angola, estando atualmente em fase de avaliação, apesar de registar "algumas mudanças" reconhecidas por ativistas e agentes políticos.

Em declarações à agência Lusa a propósito da visita oficial do chefe de Estado angolano, João Lourenço, a Portugal, de quinta-feira a sábado, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, garantiu que os bloquistas não são "insensíveis às demonstrações de ativistas e de agentes políticos de que há algumas mudanças em curso" em Angola.

"Nós registamos que há mudanças e por isso estamos numa posição de abertura para poder reavaliar a nossa posição em relação à forma como a democracia é vivida em Angola, como os direitos e as liberdades são respeitados", admitiu.